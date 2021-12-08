***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 10:24
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
kasım ayı aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981809
BIST
12:441.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 15,33
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.983
12:4413,6645
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1744
|Açılış
|: 13,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7158
En Düşük
13,4450
12:4415,4453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2282
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4821
En Düşük
15,1751
12:44784,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 10,59
|Açılış
|: 784,97
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,92
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler12:42
|BAGFS
|13,97
|11.200.262
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.801.938
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|600.320
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|15.782.720
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|19.957.886
|% -9,95
|
|SELVA
|10,52
|10.450.020
|% -9,93
|
|SISE
|14,54
|2.288.961.453
|% -0,89
|
|GARAN
|11,98
|2.077.568.812
|% 1,27
|
|THYAO
|19,98
|2.012.173.057
|% 4,06
|
|ASELS
|23,80
|1.580.972.140
|% 3,12
|
|KRDMD
|9,72
|1.178.316.385
|% 0,21
|
|YKBNK
|3,62
|955.725.386
|% 1,40
|
|TSKB
|1,65
|383.616.086
|% 1,85
|
|GARAN
|11,98
|2.077.568.812
|% 1,27
|
|SISE
|14,54
|2.288.961.453
|% -0,89
|
|SKBNK
|1,23
|155.250.216
|% 0,82
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6678
|13,6696
|% 1,33
|
|Euro
|15,4327
|15,4470
|% 1,51
|
|Sterlin
|18,0228
|18,1132
|% 1,19
|
|Frank
|14,7072
|14,7958
|% 1,23
|
|Riyal
|3,6270
|3,6452
|% 1,19
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|4,17
|
|Altın Gr.
|785
|785
|10,99
|
|Cumhuriyet
|5.192
|5.272
|21,00
|
|Tam
|5.172
|5.303
|18,94
|
|Yarım
|2.500
|2.565
|9,16
|
|Çeyrek
|1.254
|1.283
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|-0,22
|