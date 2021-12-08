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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.12.2021 10:25
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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kasım ayı aylık rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981819


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BIST En Aktif Hisseler12:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAGFS 13,97 11.200.262 % 10,00  
ISBIR 55,05 1.259.929 % 9,99  
DOBUR 153,30 12.627.781 % 9,97  
PCILT 16,79 16.801.938 % 9,95  
RNPOL 13,16 600.320 % 9,94  
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12:44 Alış Satış %  
Dolar 13,6632 13,6645 % 1,29  
Euro 15,4293 15,4453 % 1,50  
Sterlin 18,0228 18,1132 % 1,19  
Frank 14,7072 14,7958 % 1,23  
Riyal 3,6270 3,6452 % 1,19  
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12:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 4,17  
Altın Gr. 785 785 10,99  
Cumhuriyet 5.192 5.272 21,00  
Tam 5.172 5.303 18,94  
Yarım 2.500 2.565 9,16  
Çeyrek 1.254 1.283 4,58  
Gümüş.Ons 22,44 22,47 -0,06  
Gümüş Gr. 9,86 9,87 0,10  
B. Petrol 75,22 75,22 -0,22  
Seans Raporu 12:44
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