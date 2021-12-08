***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 10:25
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
kasım ayı aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981823
BIST
12:441.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 15,33
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.983
12:4413,6645
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1744
|Açılış
|: 13,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7158
En Düşük
13,4450
12:4415,4453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2282
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4821
En Düşük
15,1751
12:44785,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 10,63
|Açılış
|: 784,97
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,92
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler12:44
|BAGFS
|13,97
|11.200.262
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.825.981
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|600.320
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|15.784.134
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|19.982.874
|% -9,95
|
|SELVA
|10,52
|10.452.282
|% -9,93
|
|SISE
|14,55
|2.298.653.948
|% -0,82
|
|GARAN
|12,00
|2.143.982.997
|% 1,44
|
|THYAO
|20,08
|2.037.094.794
|% 4,58
|
|ASELS
|23,82
|1.587.304.560
|% 3,21
|
|KRDMD
|9,72
|1.212.042.977
|% 0,21
|
|YKBNK
|3,62
|956.257.963
|% 1,40
|
|TSKB
|1,66
|398.971.892
|% 2,47
|
|GARAN
|12,00
|2.143.982.997
|% 1,44
|
|SISE
|14,55
|2.298.653.948
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,22
|155.269.655
|% 0,00
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6632
|13,6645
|% 1,29
|
|Euro
|15,4293
|15,4453
|% 1,50
|
|Sterlin
|18,0170
|18,1074
|% 1,16
|
|Frank
|14,7034
|14,7920
|% 1,21
|
|Riyal
|3,6267
|3,6449
|% 1,18
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|4,12
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,34
|
|Cumhuriyet
|5.192
|5.272
|21,00
|
|Tam
|5.172
|5.303
|18,94
|
|Yarım
|2.500
|2.565
|9,16
|
|Çeyrek
|1.254
|1.283
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-0,28
|