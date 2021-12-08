***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 12:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
KASIM AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981909
BIST
15:181.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.978
15:1813,7275
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,2374
|Açılış
|: 13,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
15:1815,5102
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,2931
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5102
En Düşük
15,1751
15:18784,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 10,48
|Açılış
|: 784,86
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler15:16
|BAGFS
|13,97
|11.422.371
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.443.265
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.013.672
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|112.846.903
|% -9,97
|
|THYAO
|20,10
|3.404.756.665
|% 4,69
|
|GARAN
|11,95
|3.142.862.633
|% 1,01
|
|SISE
|14,48
|2.943.367.050
|% -1,30
|
|ASELS
|23,74
|1.892.787.288
|% 2,86
|
|KRDMD
|9,66
|1.795.833.467
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,45
|932.167.845
|% 2,08
|
|YKBNK
|3,60
|1.132.088.134
|% 0,84
|
|TSKB
|1,65
|452.949.774
|% 1,85
|
|GARAN
|11,95
|3.142.862.633
|% 1,01
|
|SKBNK
|1,22
|262.984.816
|% 0,00
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7118
|13,7138
|% 1,66
|
|Euro
|15,4853
|15,5008
|% 1,86
|
|Sterlin
|17,9465
|18,0365
|% 0,76
|
|Frank
|14,6986
|14,7872
|% 1,17
|
|Riyal
|3,6272
|3,6454
|% 1,19
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-0,05
|
|Altın Gr.
|783
|784
|9,29
|
|Cumhuriyet
|5.191
|5.269
|18,00
|
|Tam
|5.164
|5.295
|10,76
|
|Yarım
|2.498
|2.563
|7,08
|
|Çeyrek
|1.253
|1.282
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,85
|0,08
|
|B. Petrol
|75,87
|75,87
|0,43
|
Seans Raporu
15:16
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15:30XU100
Endeks 1, 987 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 34, 223.00 milyon TL de
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15:30RYGYO
Yüzde 4.17 oranında artışla 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 291, 567 adet işlem
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15:29NIBAS
Yüzde 9.73 oranında artışla 10.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 466, 523 adet işlem
-
15:28EUHOL
Yüzde 7.61 oranında artışla 1.98 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 231, 402 adet işlem
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15:27ATATP
Yüzde 7.27 oranında artışla 62.00 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 031 adet işlem