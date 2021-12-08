***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 12:32
çıklamalar
KASIM AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981913
BIST
16:462.010
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 29,18
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.011
En Düşük
1.978
16:4613,6772
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1871
|Açılış
|: 13,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
16:4615,5006
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,2835
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5254
En Düşük
15,1751
16:46784,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 9,93
|Açılış
|: 784,30
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler16:46
|BAGFS
|13,97
|11.443.885
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.646.290
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.240.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|118.420.932
|% -9,97
|
|THYAO
|20,32
|4.149.630.394
|% 5,83
|
|SISE
|14,90
|3.961.540.124
|% 1,57
|
|GARAN
|12,00
|3.753.473.752
|% 1,44
|
|ASELS
|24,04
|2.233.163.203
|% 4,16
|
|KRDMD
|9,75
|2.081.549.181
|% 0,52
|
|EKGYO
|2,54
|1.771.412.019
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.340.228.666
|% 1,68
|
|GARAN
|12,00
|3.753.473.752
|% 1,44
|
|TSKB
|1,65
|487.076.915
|% 1,85
|
|SISE
|14,90
|3.961.540.124
|% 1,57
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6754
|13,6772
|% 1,39
|
|Euro
|15,4738
|15,5006
|% 1,86
|
|Sterlin
|17,9674
|18,0575
|% 0,88
|
|Frank
|14,7382
|14,8270
|% 1,45
|
|Riyal
|3,6295
|3,6477
|% 1,25
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-0,86
|
|Altın Gr.
|782
|783
|8,15
|
|Cumhuriyet
|5.184
|5.262
|11,00
|
|Tam
|5.160
|5.291
|7,20
|
|Yarım
|2.494
|2.559
|3,49
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,06
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|0,25
|
Seans Raporu
16:46
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-
17:00XU100
Endeks 2, 010 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 42, 133.00 milyon TL de
-
17:00CEOEM
Yüzde 7.42 oranında artışla 14.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 605, 327 adet işlem
-
16:59RYGYO
Yüzde 6.51 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 376, 935 adet işlem
-
16:58BOSSA
Yüzde 6.93 oranında artışla 33.02 lira fiyatla işlem gören hissede 497, 495 adet işlem
-
16:57SEKUR
Yüzde 7.36 oranında artışla 22.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 931 adet işlem