***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 12:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
KASIM AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981915
BIST
15:391.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 10,73
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.978
15:3913,7244
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,2343
|Açılış
|: 13,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
15:3915,5258
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,3087
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5258
En Düşük
15,1751
15:39787,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 13,38
|Açılış
|: 787,75
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler15:37
|BAGFS
|13,97
|11.429.161
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.500.704
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.107.023
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|114.062.954
|% -9,97
|
|THYAO
|20,12
|3.555.562.945
|% 4,79
|
|GARAN
|11,94
|3.179.558.485
|% 0,93
|
|SISE
|14,70
|3.071.126.646
|% 0,20
|
|ASELS
|23,98
|1.984.479.348
|% 3,90
|
|KRDMD
|9,67
|1.814.931.011
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,49
|1.193.502.258
|% 3,75
|
|YKBNK
|3,60
|1.178.402.682
|% 0,84
|
|TSKB
|1,65
|456.166.242
|% 1,85
|
|GARAN
|11,94
|3.179.558.485
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,22
|273.717.693
|% 0,00
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7143
|13,7235
|% 1,73
|
|Euro
|15,4938
|15,5220
|% 2,00
|
|Sterlin
|18,0513
|18,1418
|% 1,35
|
|Frank
|14,7882
|14,8773
|% 1,79
|
|Riyal
|3,6471
|3,6654
|% 1,75
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|0,93
|
|Altın Gr.
|786
|787
|12,16
|
|Cumhuriyet
|5.195
|5.273
|22,00
|
|Tam
|5.178
|5.309
|25,34
|
|Yarım
|2.503
|2.568
|12,26
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,88
|0,11
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|0,28
|
Seans Raporu
15:37
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15:52ISMEN
Yüzde 4.30 oranında artışla 21.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 744, 143 adet işlem
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15:51TGSAS
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15:50XU030
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15:50XU100
Endeks 1, 992 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 35, 574.00 milyon TL de
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15:49MERIT
Yüzde 5.81 oranında artışla 28.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 125, 972 adet işlem