***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2021 12:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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KASIM AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981910
BIST
16:021.999
En Yüksek
|Değişim
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|| 18,43
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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2.006
En Düşük
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16:0213,6700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
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|Açılış
|: 13,7150
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
13,4450
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En Yüksek
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16:02787,01
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|Önceki Kapanış
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789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler16:00
|BAGFS
|13,97
|11.441.692
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.545.751
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.131.109
|% -10,00
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|UTPYA
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|GESAN
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|THYAO
|20,16
|3.729.189.463
|% 5,00
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|SISE
|14,89
|3.615.790.676
|% 1,50
|
|GARAN
|11,94
|3.268.524.393
|% 0,93
|
|ASELS
|23,96
|2.088.124.284
|% 3,81
|
|KRDMD
|9,73
|1.898.403.273
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,52
|1.454.971.734
|% 5,00
|
|YKBNK
|3,60
|1.231.494.450
|% 0,84
|
|TSKB
|1,64
|460.475.096
|% 1,23
|
|GARAN
|11,94
|3.268.524.393
|% 0,93
|
|SISE
|14,89
|3.615.790.676
|% 1,50
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6876
|13,7018
|% 1,57
|
|Euro
|15,4694
|15,4982
|% 1,85
|
|Sterlin
|18,0445
|18,1350
|% 1,31
|
|Frank
|14,7843
|14,8734
|% 1,76
|
|Riyal
|3,6458
|3,6641
|% 1,71
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-0,65
|
|Altın Gr.
|788
|788
|13,38
|
|Cumhuriyet
|5.209
|5.288
|37,00
|
|Tam
|5.184
|5.315
|31,15
|
|Yarım
|2.505
|2.571
|15,07
|
|Çeyrek
|1.257
|1.285
|7,53
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,13
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,34
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