***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2022 17:36
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ARALIK AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989513
BIST
17:402.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,29
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:4013,7973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1292
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:4015,6607
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1958
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
17:40792,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,96
|Açılış
|: 792,90
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:40
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|12.850.334
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|34.660.321
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|20.403.032
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|KRGYO
|7,04
|69.423.405
|% -9,97
|
|ELITE
|22,04
|47.440.135
|% -9,97
|
|MARKA
|3,99
|4.124.775
|% -6,12
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|AGYO
|3,01
|132.552.438
|% -5,94
|
|THYAO
|24,88
|3.371.523.401
|% 4,10
|
|EREGL
|30,46
|2.451.032.958
|% -1,30
|
|GARAN
|11,49
|2.358.171.855
|% 0,35
|
|SISE
|14,79
|1.949.559.656
|% 2,64
|
|KRDMD
|10,47
|1.677.600.658
|% 1,65
|
|YKBNK
|3,48
|1.123.457.692
|% -0,85
|
|GARAN
|11,49
|2.358.171.855
|% 0,35
|
|PETKM
|9,43
|1.640.934.348
|% 6,67
|
|EKGYO
|2,27
|402.621.539
|% -0,87
|
|KRDMD
|10,47
|1.677.600.658
|% 1,65
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7656
|13,7973
|% 0,95
|
|Euro
|15,6220
|15,6607
|% 1,27
|
|Sterlin
|18,5928
|18,6861
|% 0,78
|
|Frank
|14,9360
|15,0260
|% 0,79
|
|Riyal
|3,6534
|3,6717
|% 0,78
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-16,56
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,28
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|-0,16
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|1,87
|