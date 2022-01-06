***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2022 17:36
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
ARALIK AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989520
BIST
17:402.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:4013,7973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1292
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:4015,6607
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1958
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
17:40793,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,13
|Açılış
|: 793,73
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:38
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|12.850.334
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|34.619.844
|% 9,95
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|HUBVC
|9,97
|20.368.955
|% 8,84
|
|ELITE
|22,04
|47.439.958
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,04
|69.349.414
|% -9,97
|
|MARKA
|3,99
|4.124.775
|% -6,12
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|AGYO
|3,01
|130.891.070
|% -5,94
|
|THYAO
|24,72
|3.355.493.688
|% 3,43
|
|EREGL
|30,42
|2.442.055.419
|% -1,43
|
|GARAN
|11,49
|2.337.581.484
|% 0,35
|
|SISE
|14,77
|1.942.284.674
|% 2,50
|
|KRDMD
|10,45
|1.670.752.951
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,49
|1.120.923.373
|% -0,57
|
|GARAN
|11,49
|2.337.581.484
|% 0,35
|
|PETKM
|9,41
|1.624.041.392
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,28
|398.872.469
|% -0,44
|
|KRDMD
|10,45
|1.670.752.951
|% 1,46
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7682
|13,8108
|% 1,04
|
|Euro
|15,6218
|15,6683
|% 1,32
|
|Sterlin
|18,5826
|18,6758
|% 0,72
|
|Frank
|14,9391
|15,0291
|% 0,81
|
|Riyal
|3,6543
|3,6726
|% 0,81
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-17,00
|
|Altın Gr.
|792
|792
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,23
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,77
|-0,23
|
|B. Petrol
|82,37
|82,37
|1,57
|