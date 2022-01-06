***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2022 17:37
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARALIK AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989528
BIST
17:222.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 13,05
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:2213,7766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1085
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:2215,6277
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1628
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
17:22793,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,83
|Açılış
|: 793,03
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:20
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|12.591.862
|% 9,96
|
|HUBVC
|10,07
|14.901.452
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|INDES
|7,58
|152.751.958
|% 8,60
|
|ELITE
|22,04
|47.359.623
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,07
|67.646.049
|% -9,59
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|YBTAS
|13.906,40
|42.572
|% -5,85
|
|BALAT
|9,04
|567.610
|% -5,54
|
|THYAO
|24,90
|3.240.013.340
|% 4,18
|
|EREGL
|30,60
|2.314.798.533
|% -0,84
|
|GARAN
|11,52
|2.195.993.135
|% 0,61
|
|SISE
|14,84
|1.871.871.967
|% 2,98
|
|KRDMD
|10,50
|1.610.318.555
|% 1,94
|
|YKBNK
|3,50
|1.085.666.835
|% -0,28
|
|GARAN
|11,52
|2.195.993.135
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,28
|392.807.283
|% -0,44
|
|PETKM
|9,50
|1.487.530.145
|% 7,47
|
|KRDMD
|10,50
|1.610.318.555
|% 1,94
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7562
|13,7766
|% 0,79
|
|Euro
|15,6016
|15,6277
|% 1,05
|
|Sterlin
|18,5470
|18,6400
|% 0,53
|
|Frank
|14,9075
|14,9973
|% 0,60
|
|Riyal
|3,6511
|3,6694
|% 0,72
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-21,45
|
|Altın Gr.
|790
|790
|-4,90
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|11,00
|
|Tam
|5.228
|5.365
|-6,26
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|-3,03
|
|Çeyrek
|1.267
|1.298
|-1,51
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,06
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,22
|
|B. Petrol
|82,62
|82,62
|1,82
|