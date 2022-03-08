***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
ŞUBAT AYI RAPOLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008169
BIST
16:512.021
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 23,78
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
16:5114,5285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1563
|Açılış
|: 14,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
16:5115,8929
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2469
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
16:51942,13
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 19,48
|Açılış
|: 942,13
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
943,55
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler16:49
|KOZAA
|25,52
|397.942.308
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.239.985.836
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.861.869
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.944.338
|% 9,92
|
|KRTEK
|11,05
|16.794.090
|% -6,51
|
|SANEL
|7,64
|4.758.161
|% -6,37
|
|USAK
|1,40
|40.899.750
|% -5,41
|
|GWIND
|6,21
|73.066.703
|% -5,34
|
|PAPIL
|17,90
|3.390.409
|% -4,99
|
|KRDMD
|14,92
|5.172.314.297
|% 3,25
|
|THYAO
|25,86
|4.268.856.597
|% -0,15
|
|EREGL
|35,10
|2.294.105.448
|% 1,50
|
|ASELS
|26,10
|2.077.165.325
|% 7,41
|
|GARAN
|11,75
|1.808.103.244
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,92
|5.172.314.297
|% 3,25
|
|YKBNK
|3,64
|874.578.621
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|436.561.166
|% 1,43
|
|ODAS
|1,41
|243.347.511
|% 4,44
|
|THYAO
|25,86
|4.268.856.597
|% -0,15
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5219
|14,5324
|% 1,11
|
|Euro
|15,8684
|15,9018
|% 1,63
|
|Sterlin
|18,9533
|19,0484
|% 0,91
|
|Frank
|15,5681
|15,6619
|% 0,68
|
|Riyal
|3,8565
|3,8758
|% 1,00
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|18,81
|
|Altın Gr.
|942
|943
|20,00
|
|Cumhuriyet
|6.248
|6.342
|211,00
|
|Tam
|6.218
|6.375
|217,59
|
|Yarım
|3.005
|3.084
|105,26
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|52,62
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,28
|0,44
|
|B. Petrol
|130
|130
|6,75
|
Seans Raporu
16:49
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17:04XU100
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