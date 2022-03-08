***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ŞUBAT AYI RAPOLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008179
BIST
14:132.025
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 27,20
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
14:1314,4998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1276
|Açılış
|: 14,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
14:1315,8307
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1847
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
14:13935,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 12,62
|Açılış
|: 935,26
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler14:11
|KOZAA
|25,52
|395.760.450
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.232.005.506
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.671.789
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|173.729.719
|% 9,92
|
|GWIND
|6,08
|51.498.684
|% -7,32
|
|USAK
|1,40
|37.026.762
|% -5,41
|
|SELVA
|17,76
|36.901.200
|% -5,33
|
|SANEL
|7,78
|3.655.521
|% -4,66
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|15,09
|3.984.913.785
|% 4,43
|
|THYAO
|25,92
|3.306.860.235
|% 0,08
|
|EREGL
|35,28
|1.784.661.568
|% 2,02
|
|KOZAL
|144,60
|1.232.005.506
|% 9,96
|
|GARAN
|11,76
|1.189.990.983
|% 0,09
|
|KRDMD
|15,09
|3.984.913.785
|% 4,43
|
|YKBNK
|3,67
|619.605.473
|% 0,82
|
|THYAO
|25,92
|3.306.860.235
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,13
|246.006.703
|% 1,43
|
|GARAN
|11,76
|1.189.990.983
|% 0,09
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4909
|14,4962
|% 0,86
|
|Euro
|15,8059
|15,8306
|% 1,18
|
|Sterlin
|18,9583
|19,0534
|% 0,93
|
|Frank
|15,5769
|15,6707
|% 0,73
|
|Riyal
|3,8511
|3,8704
|% 0,85
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|11,80
|
|Altın Gr.
|935
|935
|12,57
|
|Cumhuriyet
|6.195
|6.289
|158,00
|
|Tam
|6.167
|6.323
|165,59
|
|Yarım
|2.981
|3.059
|80,11
|
|Çeyrek
|1.495
|1.529
|40,05
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,22
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,32
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,54
|
Seans Raporu
14:11
daha fazla
-
14:26IPEKE
Yüzde 9.94 oranında artışla 16.81 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 929, 108 adet işlem
-
14:25VESTL
Yüzde 4.62 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 678, 383 adet işlem
-
14:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 2 artarak (% 1.57 ) 2, 279
-
14:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, TRKCM
-
14:24XU100
Endeks 2, 025 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 22, 308.00 milyon TL de