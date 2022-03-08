***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ŞUBAT AYI RAPOLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008181
BIST
14:142.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 27,11
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
14:1414,4908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1186
|Açılış
|: 14,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
14:1415,8254
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1794
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
14:14935,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 12,71
|Açılış
|: 935,35
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler14:12
|KOZAA
|25,52
|395.764.916
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.232.096.749
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.671.789
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|173.743.116
|% 9,92
|
|GWIND
|6,10
|52.730.710
|% -7,01
|
|USAK
|1,40
|37.042.722
|% -5,41
|
|SELVA
|17,78
|36.995.085
|% -5,22
|
|SANEL
|7,78
|3.689.986
|% -4,66
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|15,09
|3.996.614.334
|% 4,43
|
|THYAO
|25,98
|3.316.258.153
|% 0,31
|
|EREGL
|35,28
|1.788.552.514
|% 2,02
|
|KOZAL
|144,60
|1.232.096.749
|% 9,96
|
|GARAN
|11,76
|1.191.119.431
|% 0,09
|
|KRDMD
|15,09
|3.996.614.334
|% 4,43
|
|YKBNK
|3,67
|630.278.455
|% 0,82
|
|THYAO
|25,98
|3.316.258.153
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,12
|246.443.762
|% 0,95
|
|GARAN
|11,76
|1.191.119.431
|% 0,09
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4912
|14,4974
|% 0,87
|
|Euro
|15,8093
|15,8309
|% 1,18
|
|Sterlin
|18,9649
|19,0600
|% 0,97
|
|Frank
|15,5810
|15,6748
|% 0,76
|
|Riyal
|3,8513
|3,8706
|% 0,86
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|10,13
|
|Altın Gr.
|935
|935
|12,42
|
|Cumhuriyet
|6.195
|6.289
|158,00
|
|Tam
|6.167
|6.323
|165,59
|
|Yarım
|2.981
|3.059
|80,11
|
|Çeyrek
|1.495
|1.529
|40,05
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,19
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,32
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,70
|
Seans Raporu
14:12
daha fazla
-
14:26IPEKE
Yüzde 9.94 oranında artışla 16.81 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 929, 108 adet işlem
-
14:25VESTL
Yüzde 4.62 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 678, 383 adet işlem
-
14:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 2 artarak (% 1.57 ) 2, 279
-
14:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, TRKCM
-
14:24XU100
Endeks 2, 025 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 22, 308.00 milyon TL de