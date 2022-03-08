***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ŞUBAT AYI RAPOLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008183
BIST
14:012.027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 29,58
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
14:0114,5016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1294
|Açılış
|: 14,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
14:0115,8374
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1914
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
14:01935,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 12,50
|Açılış
|: 935,07
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler13:59
|KOZAA
|25,52
|395.528.142
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.230.516.126
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.497.351
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|173.458.882
|% 9,92
|
|ROYAL
|3,28
|283.728
|% 9,33
|
|CMENT
|26,30
|98.411
|% -7,72
|
|GWIND
|6,10
|50.337.869
|% -7,01
|
|SELVA
|17,71
|36.096.608
|% -5,60
|
|USAK
|1,40
|36.953.212
|% -5,41
|
|SANEL
|7,80
|3.540.956
|% -4,41
|
|KRDMD
|15,14
|3.895.165.272
|% 4,78
|
|THYAO
|25,98
|3.240.498.977
|% 0,31
|
|EREGL
|35,34
|1.761.916.494
|% 2,20
|
|KOZAL
|144,60
|1.230.516.126
|% 9,96
|
|GARAN
|11,78
|1.139.629.162
|% 0,26
|
|KRDMD
|15,14
|3.895.165.272
|% 4,78
|
|YKBNK
|3,68
|593.982.269
|% 1,10
|
|THYAO
|25,98
|3.240.498.977
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,12
|245.182.846
|% 0,95
|
|GARAN
|11,78
|1.139.629.162
|% 0,26
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4915
|14,4953
|% 0,86
|
|Euro
|15,8072
|15,8300
|% 1,18
|
|Sterlin
|18,9617
|19,0568
|% 0,95
|
|Frank
|15,5570
|15,6508
|% 0,61
|
|Riyal
|3,8513
|3,8706
|% 0,86
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.007
|9,16
|
|Altın Gr.
|936
|936
|13,11
|
|Cumhuriyet
|6.196
|6.289
|158,00
|
|Tam
|6.172
|6.328
|170,52
|
|Yarım
|2.983
|3.061
|82,49
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|41,24
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|0,39
|
|B. Petrol
|127
|127
|4,07
|