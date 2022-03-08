***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ŞUBAT AYI RAPOLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008184
BIST
14:002.027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 29,57
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
14:0014,5022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1300
|Açılış
|: 14,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
14:0015,8338
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1878
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
14:00935,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 12,42
|Açılış
|: 935,07
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler14:00
|KOZAA
|25,52
|395.534.394
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.230.748.065
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.523.440
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|173.507.118
|% 9,92
|
|GWIND
|6,11
|50.377.902
|% -6,86
|
|SELVA
|17,74
|36.232.042
|% -5,44
|
|USAK
|1,40
|36.968.924
|% -5,41
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|DIRIT
|3,59
|54.095
|% -4,01
|
|KRDMD
|15,09
|3.927.668.488
|% 4,43
|
|THYAO
|25,92
|3.247.952.307
|% 0,08
|
|EREGL
|35,30
|1.764.851.048
|% 2,08
|
|KOZAL
|144,60
|1.230.748.065
|% 9,96
|
|GARAN
|11,78
|1.141.105.711
|% 0,26
|
|KRDMD
|15,09
|3.927.668.488
|% 4,43
|
|YKBNK
|3,68
|594.449.780
|% 1,10
|
|THYAO
|25,92
|3.247.952.307
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,13
|245.723.702
|% 1,43
|
|GARAN
|11,78
|1.141.105.711
|% 0,26
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4919
|14,5022
|% 0,90
|
|Euro
|15,8124
|15,8338
|% 1,20
|
|Sterlin
|18,9648
|19,0599
|% 0,97
|
|Frank
|15,5692
|15,6630
|% 0,69
|
|Riyal
|3,8514
|3,8708
|% 0,87
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|9,86
|
|Altın Gr.
|936
|936
|13,53
|
|Cumhuriyet
|6.196
|6.289
|158,00
|
|Tam
|6.172
|6.328
|170,30
|
|Yarım
|2.983
|3.061
|82,38
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|41,19
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|0,36
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,88
|