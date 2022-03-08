***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ŞUBAT AYI RAPOLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008186
BIST
14:002.027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 29,64
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
14:0014,4976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1254
|Açılış
|: 14,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
14:0015,8358
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1898
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
14:00935,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 12,42
|Açılış
|: 935,07
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler14:00
|KOZAA
|25,52
|395.555.499
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.230.783.925
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.523.440
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|173.559.815
|% 9,92
|
|GWIND
|6,11
|50.396.498
|% -6,86
|
|USAK
|1,39
|36.974.231
|% -6,08
|
|SELVA
|17,76
|36.437.278
|% -5,33
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|SANEL
|7,83
|3.639.588
|% -4,04
|
|KRDMD
|15,10
|3.937.523.176
|% 4,50
|
|THYAO
|25,92
|3.253.964.493
|% 0,08
|
|EREGL
|35,34
|1.770.491.592
|% 2,20
|
|KOZAL
|144,60
|1.230.783.925
|% 9,96
|
|GARAN
|11,78
|1.144.963.043
|% 0,26
|
|KRDMD
|15,10
|3.937.523.176
|% 4,50
|
|YKBNK
|3,67
|596.770.026
|% 0,82
|
|THYAO
|25,92
|3.253.964.493
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,13
|245.734.094
|% 1,43
|
|GARAN
|11,78
|1.144.963.043
|% 0,26
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4928
|14,4976
|% 0,87
|
|Euro
|15,8069
|15,8358
|% 1,21
|
|Sterlin
|18,9664
|19,0615
|% 0,98
|
|Frank
|15,5794
|15,6732
|% 0,75
|
|Riyal
|3,8515
|3,8708
|% 0,87
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|10,28
|
|Altın Gr.
|935
|936
|12,98
|
|Cumhuriyet
|6.198
|6.292
|161,00
|
|Tam
|6.171
|6.327
|169,53
|
|Yarım
|2.983
|3.060
|82,01
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|41,00
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,19
|0,35
|
|B. Petrol
|127
|127
|4,06
|