***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ŞUBAT AYI RAPOLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008199
BIST
16:522.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 25,99
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
16:5214,5392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1670
|Açılış
|: 14,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
16:5215,9060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,2600
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
16:52941,40
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 18,75
|Açılış
|: 941,40
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
943,55
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler16:52
|KOZAA
|25,52
|397.942.308
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.240.097.756
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.861.869
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.944.472
|% 9,92
|
|SANEL
|7,64
|4.811.962
|% -6,37
|
|KRTEK
|11,07
|16.941.854
|% -6,35
|
|USAK
|1,40
|40.920.245
|% -5,41
|
|GWIND
|6,22
|73.148.991
|% -5,18
|
|SELVA
|17,84
|41.743.594
|% -4,90
|
|KRDMD
|14,91
|5.226.609.766
|% 3,18
|
|THYAO
|25,86
|4.280.772.192
|% -0,15
|
|EREGL
|35,02
|2.302.339.358
|% 1,27
|
|ASELS
|26,06
|2.084.370.712
|% 7,24
|
|GARAN
|11,75
|1.819.105.273
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,91
|5.226.609.766
|% 3,18
|
|YKBNK
|3,65
|876.451.844
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,13
|437.199.400
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|259.441.425
|% 5,19
|
|THYAO
|25,86
|4.280.772.192
|% -0,15
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5258
|14,5392
|% 1,16
|
|Euro
|15,8669
|15,9060
|% 1,66
|
|Sterlin
|18,9668
|19,0619
|% 0,98
|
|Frank
|15,5793
|15,6731
|% 0,75
|
|Riyal
|3,8589
|3,8783
|% 1,06
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|17,90
|
|Altın Gr.
|942
|943
|20,00
|
|Cumhuriyet
|6.248
|6.342
|211,00
|
|Tam
|6.218
|6.375
|217,59
|
|Yarım
|3.005
|3.084
|105,26
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|52,62
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,27
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,30
|0,46
|
|B. Petrol
|130
|130
|7,10
|
Seans Raporu
16:52
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