***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ŞUBAT AYI RAPOLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008205
BIST
15:332.027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 29,39
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
15:3314,5272
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1550
|Açılış
|: 14,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5353
En Düşük
14,3429
15:3315,8616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2156
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8852
En Düşük
15,5959
15:33939,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 17,22
|Açılış
|: 940,10
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler15:31
|KOZAA
|25,52
|396.835.276
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.235.618.771
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.081.263
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.097.876
|% 9,92
|
|SANEL
|7,63
|4.306.470
|% -6,50
|
|USAK
|1,39
|39.699.042
|% -6,08
|
|GWIND
|6,20
|67.551.941
|% -5,49
|
|SELVA
|17,74
|38.526.638
|% -5,44
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|15,02
|4.475.473.955
|% 3,94
|
|THYAO
|26,02
|3.726.798.088
|% 0,46
|
|EREGL
|35,28
|1.978.395.119
|% 2,02
|
|GARAN
|11,79
|1.512.603.113
|% 0,34
|
|ASELS
|25,94
|1.453.217.160
|% 6,75
|
|KRDMD
|15,02
|4.475.473.955
|% 3,94
|
|YKBNK
|3,68
|767.520.517
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,14
|358.946.876
|% 1,90
|
|THYAO
|26,02
|3.726.798.088
|% 0,46
|
|ODAS
|1,39
|195.718.431
|% 2,96
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5187
|14,5256
|% 1,07
|
|Euro
|15,8490
|15,8794
|% 1,49
|
|Sterlin
|18,9728
|19,0679
|% 1,01
|
|Frank
|15,6031
|15,6971
|% 0,90
|
|Riyal
|3,8566
|3,8759
|% 1,00
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|17,55
|
|Altın Gr.
|937
|937
|14,70
|
|Cumhuriyet
|6.221
|6.315
|184,00
|
|Tam
|6.184
|6.341
|183,41
|
|Yarım
|2.989
|3.067
|88,72
|
|Çeyrek
|1.499
|1.534
|44,36
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,34
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,85
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:46SKTAS
Yüzde 5.02 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 134, 522 adet işlem
-
15:45ALKA
Yüzde 9.18 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 652, 240 adet işlem
-
15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 86 artarak (% 1.76 ) 1, 839
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASGZ, ROYAL, KOZAA, KOZAL, IPEKE
-
15:44
BAGFS, ALKA, ROYAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında