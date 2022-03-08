***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:14
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
ŞUBAT AYI RAPOLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008213
BIST
14:322.025
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 27,81
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
14:3214,5287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1565
|Açılış
|: 14,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5287
En Düşük
14,3429
14:3215,8543
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2083
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
14:32936,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 13,89
|Açılış
|: 936,53
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler14:32
|KOZAA
|25,52
|395.906.093
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.233.114.588
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.907.515
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|174.068.138
|% 9,92
|
|GWIND
|6,10
|53.834.131
|% -7,01
|
|USAK
|1,39
|37.517.704
|% -6,08
|
|SELVA
|17,84
|37.455.311
|% -4,90
|
|SANEL
|7,76
|3.754.057
|% -4,90
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|15,10
|4.056.228.226
|% 4,50
|
|THYAO
|26,06
|3.379.133.358
|% 0,62
|
|EREGL
|35,26
|1.813.925.201
|% 1,97
|
|GARAN
|11,79
|1.297.691.161
|% 0,34
|
|SISE
|12,68
|1.238.390.219
|% 4,45
|
|KRDMD
|15,10
|4.056.228.226
|% 4,50
|
|YKBNK
|3,67
|653.374.540
|% 0,82
|
|THYAO
|26,06
|3.379.133.358
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,13
|253.621.940
|% 1,43
|
|GARAN
|11,79
|1.297.691.161
|% 0,34
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5193
|14,5287
|% 1,09
|
|Euro
|15,8235
|15,8543
|% 1,33
|
|Sterlin
|18,9314
|19,0263
|% 0,79
|
|Frank
|15,5698
|15,6636
|% 0,69
|
|Riyal
|3,8502
|3,8695
|% 0,83
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|10,52
|
|Altın Gr.
|935
|936
|12,88
|
|Cumhuriyet
|6.204
|6.298
|167,00
|
|Tam
|6.171
|6.327
|169,75
|
|Yarım
|2.983
|3.061
|82,11
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|41,05
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,19
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,37
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,83
|
Seans Raporu
14:32
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14:47SKTAS
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14:46DAGHL
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14:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 26 artarak (% 1.62 ) 1, 837
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14:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, KOZAA, ROYAL, BASGZ, IPEKE