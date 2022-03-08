***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:14
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
ŞUBAT AYI RAPOLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008214
BIST
14:212.025
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 27,86
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
14:2114,5182
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1460
|Açılış
|: 14,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5205
En Düşük
14,3429
14:2115,8440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1980
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
14:21936,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 13,62
|Açılış
|: 936,27
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler14:19
|KOZAA
|25,52
|395.791.202
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.232.213.152
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.679.689
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|173.751.454
|% 9,92
|
|GWIND
|6,10
|52.794.151
|% -7,01
|
|USAK
|1,40
|37.069.315
|% -5,41
|
|SELVA
|17,80
|37.030.446
|% -5,12
|
|SANEL
|7,75
|3.693.038
|% -5,02
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|15,10
|3.998.857.838
|% 4,50
|
|THYAO
|25,94
|3.319.660.858
|% 0,15
|
|EREGL
|35,30
|1.789.511.131
|% 2,08
|
|KOZAL
|144,60
|1.232.213.152
|% 9,96
|
|GARAN
|11,76
|1.191.159.712
|% 0,09
|
|KRDMD
|15,10
|3.998.857.838
|% 4,50
|
|YKBNK
|3,67
|640.177.807
|% 0,82
|
|THYAO
|25,94
|3.319.660.858
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,13
|246.459.686
|% 1,43
|
|GARAN
|11,76
|1.191.159.712
|% 0,09
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5076
|14,5162
|% 1,00
|
|Euro
|15,8131
|15,8377
|% 1,23
|
|Sterlin
|18,9606
|19,0557
|% 0,95
|
|Frank
|15,5817
|15,6756
|% 0,77
|
|Riyal
|3,8519
|3,8712
|% 0,88
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|11,80
|
|Altın Gr.
|935
|935
|12,57
|
|Cumhuriyet
|6.195
|6.289
|158,00
|
|Tam
|6.167
|6.323
|165,59
|
|Yarım
|2.981
|3.059
|80,11
|
|Çeyrek
|1.495
|1.529
|40,05
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,22
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,32
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,54
|
Seans Raporu
14:19
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