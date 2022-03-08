***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:14
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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ŞUBAT AYI RAPOLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008217
BIST
14:242.026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 29,02
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
14:2414,5118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1396
|Açılış
|: 14,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5205
En Düşük
14,3429
14:2415,8418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1958
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
14:24935,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 13,04
|Açılış
|: 935,68
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler14:24
|KOZAA
|25,52
|395.818.508
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.232.768.127
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.692.969
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|173.999.911
|% 9,92
|
|GWIND
|6,09
|53.371.745
|% -7,16
|
|USAK
|1,40
|37.313.046
|% -5,41
|
|SELVA
|17,83
|37.182.921
|% -4,96
|
|SANEL
|7,76
|3.714.440
|% -4,90
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|15,11
|4.023.824.299
|% 4,57
|
|THYAO
|25,96
|3.333.897.861
|% 0,23
|
|EREGL
|35,24
|1.802.983.025
|% 1,91
|
|GARAN
|11,79
|1.294.150.757
|% 0,34
|
|KOZAL
|144,60
|1.232.768.127
|% 9,96
|
|KRDMD
|15,11
|4.023.824.299
|% 4,57
|
|YKBNK
|3,67
|652.597.393
|% 0,82
|
|THYAO
|25,96
|3.333.897.861
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,12
|246.716.297
|% 0,95
|
|GARAN
|11,79
|1.294.150.757
|% 0,34
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5088
|14,5118
|% 0,97
|
|Euro
|15,8111
|15,8418
|% 1,25
|
|Sterlin
|18,9511
|19,0461
|% 0,90
|
|Frank
|15,5809
|15,6747
|% 0,76
|
|Riyal
|3,8512
|3,8705
|% 0,86
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|9,59
|
|Altın Gr.
|935
|935
|12,84
|
|Cumhuriyet
|6.197
|6.291
|160,00
|
|Tam
|6.170
|6.326
|168,76
|
|Yarım
|2.982
|3.060
|81,64
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|40,81
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,21
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|0,37
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,33
|
Seans Raporu
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