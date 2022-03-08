***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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ŞUBAT AYI RAPOLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008177
BIST
17:482.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 22,39
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
17:4814,5594
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1872
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
17:4815,8939
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2479
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
17:48948,17
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 25,53
|Açılış
|: 948,04
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
949,56
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler17:48
|KOZAA
|25,52
|398.379.721
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|ALKA
|22,04
|24.082.126
|% 9,98
|
|KOZAL
|144,60
|1.244.110.840
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|116.186.723
|% 9,94
|
|KRTEK
|11,02
|19.723.027
|% -6,77
|
|SANEL
|7,63
|5.714.244
|% -6,50
|
|GWIND
|6,18
|78.056.311
|% -5,79
|
|USAK
|1,40
|42.895.573
|% -5,41
|
|SELVA
|17,81
|45.431.453
|% -5,06
|
|KRDMD
|14,76
|5.747.176.241
|% 2,15
|
|THYAO
|25,64
|4.673.562.318
|% -1,00
|
|ASELS
|26,18
|2.559.662.375
|% 7,74
|
|EREGL
|34,76
|2.509.329.474
|% 0,52
|
|SISE
|12,98
|2.225.935.037
|% 6,92
|
|KRDMD
|14,76
|5.747.176.241
|% 2,15
|
|YKBNK
|3,64
|956.391.765
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|533.345.058
|% 1,90
|
|ODAS
|1,42
|328.070.278
|% 5,19
|
|GARAN
|11,66
|2.162.291.655
|% -0,77
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5454
|14,5594
|% 1,30
|
|Euro
|15,8566
|15,8939
|% 1,58
|
|Sterlin
|19,0196
|19,1150
|% 1,26
|
|Frank
|15,6088
|15,7028
|% 0,94
|
|Riyal
|3,8625
|3,8819
|% 1,15
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.041
|2.042
|44,28
|
|Altın Gr.
|948
|948
|25,40
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,75
|1,09
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|0,52
|
|B. Petrol
|131
|131
|7,35
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Seans Raporu
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