***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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ŞUBAT AYI RAPOLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008180
BIST
18:052.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 14,02
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
18:0514,5003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1281
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
18:0515,8269
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1809
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
18:05961,82
En Yüksek
|Değişim
|: 4,25%
|| 39,18
|Açılış
|: 961,82
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
969,57
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAA
|25,52
|401.450.900
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|531.614
|% 10,00
|
|ALKA
|22,04
|25.806.735
|% 9,98
|
|KOZAL
|144,60
|1.249.749.661
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|116.255.997
|% 9,94
|
|EDIP
|3,56
|7.356.226
|% -7,53
|
|EKIZ
|6,60
|1.266.755
|% -7,43
|
|KRTEK
|11,00
|20.642.905
|% -6,94
|
|SANEL
|7,65
|6.109.339
|% -6,25
|
|USAK
|1,39
|44.287.620
|% -6,08
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|THYAO
|25,30
|4.867.649.391
|% -2,32
|
|ASELS
|25,92
|2.676.082.096
|% 6,67
|
|EREGL
|34,44
|2.636.991.154
|% -0,40
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|YKBNK
|3,62
|993.775.540
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,13
|566.323.402
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|336.739.825
|% 5,19
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4984
|14,5002
|% 0,89
|
|Euro
|15,7875
|15,8258
|% 1,15
|
|Sterlin
|18,9443
|19,0393
|% 0,86
|
|Frank
|15,5352
|15,6287
|% 0,46
|
|Riyal
|3,8549
|3,8742
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.057
|2.057
|60,07
|
|Altın Gr.
|961
|962
|39,03
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|1,02
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,51
|0,67
|
|B. Petrol
|132
|132
|8,85
|
Seans Raporu
18:05
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