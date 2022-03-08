***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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ŞUBAT AYI RAPOLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008191
BIST
17:442.018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 20,83
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
17:4414,5586
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1864
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
17:4415,9100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,2640
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
17:44947,40
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 24,76
|Açılış
|: 947,40
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
949,56
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler17:42
|KOZAA
|25,52
|398.353.741
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|ALKA
|22,04
|23.531.104
|% 9,98
|
|KOZAL
|144,60
|1.244.056.036
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|116.132.813
|% 9,94
|
|KRTEK
|11,00
|19.295.623
|% -6,94
|
|SANEL
|7,61
|5.633.077
|% -6,74
|
|GWIND
|6,16
|77.654.003
|% -6,10
|
|USAK
|1,40
|42.633.398
|% -5,41
|
|SELVA
|17,81
|45.166.487
|% -5,06
|
|KRDMD
|14,72
|5.663.265.713
|% 1,87
|
|THYAO
|25,52
|4.626.026.279
|% -1,47
|
|ASELS
|25,98
|2.493.999.439
|% 6,91
|
|EREGL
|34,70
|2.484.307.387
|% 0,35
|
|SISE
|12,84
|2.156.617.163
|% 5,77
|
|KRDMD
|14,72
|5.663.265.713
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,63
|946.434.953
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,13
|518.292.652
|% 1,43
|
|ODAS
|1,41
|318.865.930
|% 4,44
|
|THYAO
|25,52
|4.626.026.279
|% -1,47
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5459
|14,5568
|% 1,28
|
|Euro
|15,8822
|15,9187
|% 1,74
|
|Sterlin
|19,0044
|19,0997
|% 1,18
|
|Frank
|15,6057
|15,6997
|% 0,92
|
|Riyal
|3,8623
|3,8817
|% 1,15
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.027
|2.028
|30,45
|
|Altın Gr.
|941
|941
|18,60
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,45
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|0,41
|
|B. Petrol
|129
|129
|5,63
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:57DAGHL
Yüzde 6.28 oranında artışla 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 725 adet işlem
-
17:55KRDMA
Yüzde 5.86 oranında artışla 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 737, 601 adet işlem
-
17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 25 artarak (% 1.08 ) 2, 269
-
17:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, THYAO, ASELS
-
17:54XU100
Endeks 2, 018 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 34, 388.00 milyon TL de