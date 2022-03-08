***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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ŞUBAT AYI RAPOLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008193
BIST
17:552.018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 20,99
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
17:5514,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1899
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
17:5515,8876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2416
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
17:55952,65
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 30,01
|Açılış
|: 952,65
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
955,38
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler17:55
|KOZAA
|25,52
|398.399.626
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|ALKA
|22,04
|24.129.777
|% 9,98
|
|KOZAL
|144,60
|1.244.615.638
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|116.186.739
|% 9,94
|
|KRTEK
|11,02
|19.836.671
|% -6,77
|
|GWIND
|6,17
|78.323.698
|% -5,95
|
|USAK
|1,40
|42.984.214
|% -5,41
|
|SELVA
|17,80
|45.707.213
|% -5,12
|
|SANEL
|7,75
|5.834.447
|% -5,02
|
|KRDMD
|14,72
|5.785.595.362
|% 1,87
|
|THYAO
|25,60
|4.699.992.822
|% -1,16
|
|ASELS
|26,12
|2.577.885.564
|% 7,49
|
|EREGL
|34,70
|2.525.469.996
|% 0,35
|
|SISE
|12,96
|2.262.992.498
|% 6,75
|
|KRDMD
|14,72
|5.785.595.362
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,64
|959.939.900
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|538.132.714
|% 1,90
|
|ODAS
|1,42
|328.364.868
|% 5,19
|
|GARAN
|11,67
|2.177.007.553
|% -0,68
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5498
|14,5621
|% 1,32
|
|Euro
|15,8599
|15,8876
|% 1,54
|
|Sterlin
|19,0371
|19,1326
|% 1,35
|
|Frank
|15,6267
|15,7209
|% 1,06
|
|Riyal
|3,8672
|3,8866
|% 1,28
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.041
|2.042
|44,28
|
|Altın Gr.
|948
|948
|25,40
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,75
|1,09
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|0,52
|
|B. Petrol
|131
|131
|7,35
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Seans Raporu
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