***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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ŞUBAT AYI RAPOLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008195
BIST
17:392.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 19,07
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
17:3914,5545
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1823
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
17:3915,9222
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,2762
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
17:39946,21
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 23,57
|Açılış
|: 946,21
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
946,21
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler17:37
|KOZAA
|25,52
|398.222.007
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|ALKA
|22,04
|22.411.847
|% 9,98
|
|KOZAL
|144,60
|1.241.717.276
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.955.652
|% 9,94
|
|SANEL
|7,53
|5.531.001
|% -7,72
|
|KRTEK
|11,02
|18.830.381
|% -6,77
|
|GWIND
|6,17
|77.052.057
|% -5,95
|
|USAK
|1,40
|41.490.868
|% -5,41
|
|SELVA
|17,80
|44.436.609
|% -5,12
|
|KRDMD
|14,77
|5.549.133.844
|% 2,21
|
|THYAO
|25,66
|4.519.795.147
|% -0,93
|
|EREGL
|34,80
|2.436.806.402
|% 0,64
|
|ASELS
|25,98
|2.412.244.637
|% 6,91
|
|SISE
|12,82
|2.082.765.981
|% 5,60
|
|KRDMD
|14,77
|5.549.133.844
|% 2,21
|
|YKBNK
|3,64
|919.002.605
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|502.333.547
|% 1,90
|
|ODAS
|1,43
|310.827.837
|% 5,93
|
|THYAO
|25,66
|4.519.795.147
|% -0,93
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5480
|14,5574
|% 1,29
|
|Euro
|15,8782
|15,9213
|% 1,76
|
|Sterlin
|18,9843
|19,0796
|% 1,07
|
|Frank
|15,5968
|15,6907
|% 0,86
|
|Riyal
|3,8631
|3,8824
|% 1,17
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.018
|2.018
|20,82
|
|Altın Gr.
|941
|942
|18,87
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,35
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,24
|0,40
|
|B. Petrol
|129
|129
|5,70
|
Seans Raporu
17:37
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17:52SANFM
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