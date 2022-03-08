***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 14:14
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ŞUBAT AYI RAPOLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008216
BIST
17:452.018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 21,13
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
17:4514,5556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1834
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
17:4515,9079
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2619
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
17:45947,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 25,01
|Açılış
|: 947,65
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
949,56
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler17:45
|KOZAA
|25,52
|398.310.383
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|ALKA
|22,04
|22.787.188
|% 9,98
|
|KOZAL
|144,60
|1.243.968.843
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|116.132.813
|% 9,94
|
|KRTEK
|11,00
|19.206.130
|% -6,94
|
|SANEL
|7,61
|5.622.604
|% -6,74
|
|GWIND
|6,18
|77.524.442
|% -5,79
|
|USAK
|1,40
|42.494.219
|% -5,41
|
|SELVA
|17,82
|44.614.919
|% -5,01
|
|KRDMD
|14,78
|5.602.981.562
|% 2,28
|
|THYAO
|25,62
|4.581.165.104
|% -1,08
|
|ASELS
|26,00
|2.478.959.464
|% 7,00
|
|EREGL
|34,78
|2.461.491.298
|% 0,58
|
|SISE
|12,82
|2.137.761.651
|% 5,60
|
|KRDMD
|14,78
|5.602.981.562
|% 2,28
|
|YKBNK
|3,63
|928.771.960
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,14
|510.140.883
|% 1,90
|
|ODAS
|1,42
|315.681.089
|% 5,19
|
|THYAO
|25,62
|4.581.165.104
|% -1,08
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5438
|14,5556
|% 1,28
|
|Euro
|15,8726
|15,9079
|% 1,67
|
|Sterlin
|19,0018
|19,0971
|% 1,17
|
|Frank
|15,6019
|15,6958
|% 0,90
|
|Riyal
|3,8618
|3,8812
|% 1,14
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|39,67
|
|Altın Gr.
|947
|947
|24,76
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,66
|1,01
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,35
|0,51
|
|B. Petrol
|130
|130
|6,73
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, TOASO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 34 artarak (% 1.18 ) 1, 829
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVOD, ROYAL, BASGZ, ALKA, KOZAL, VKFYO, IPEKE, KOZAA, MANAS
-
17:59
NTHOL, IPEKE, ERBOS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
EDIP, PKENT, IHLAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında