***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 09:19
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
aylık rapor mart
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017592
BIST
11:552.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 31,50
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
11:5514,7548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0178
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
11:5516,0530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0045
|Açılış
|: 16,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0671
En Düşük
15,9947
11:55916,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,12
|Açılış
|: 916,07
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler11:55
|MZHLD
|34,12
|2.738.438
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.581.125
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|19.773.380
|% 9,95
|
|VKGYO
|2,22
|52.821.112
|% 9,90
|
|MARTI
|2,03
|3.193.744
|% -9,78
|
|PSDTC
|29,28
|10.477.335
|% -4,06
|
|PSDTC
|29,28
|10.477.335
|% -4,06
|
|PSDTC
|29,28
|10.477.335
|% -4,06
|
|PSDTC
|29,28
|10.477.335
|% -4,06
|
|GARAN
|13,14
|3.043.109.678
|% 4,20
|
|THYAO
|35,54
|1.102.871.927
|% -0,22
|
|ASELS
|26,58
|989.571.289
|% 1,84
|
|AKBNK
|8,37
|909.897.622
|% 4,10
|
|PETKM
|9,88
|833.484.750
|% -1,50
|
|EKGYO
|2,64
|794.635.189
|% 3,13
|
|GARAN
|13,14
|3.043.109.678
|% 4,20
|
|YKBNK
|4,54
|792.166.093
|% 3,42
|
|ODAS
|2,19
|366.256.800
|% 3,79
|
|AKBNK
|8,37
|909.897.622
|% 4,10
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7505
|14,7548
|% 0,12
|
|Euro
|16,0420
|16,0530
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,1826
|19,2788
|% -0,10
|
|Frank
|15,7107
|15,8053
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9209
|3,9406
|% 0,13
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-0,06
|
|Altın Gr.
|915
|916
|0,57
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,54
|