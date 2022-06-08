***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 19:14
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
MAYIS AYI RAPORLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036209
BIST
13:082.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 10,58
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.532
13:0817,2289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1027
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2294
En Düşük
17,0843
13:0818,5273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1335
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
13:081.023,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.023,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:08
|EUREN
|19,65
|36.277.869
|% 9,96
|
|FONET
|12,83
|35.245.397
|% 7,91
|
|INVES
|35,92
|25.730.279
|% 7,22
|
|MAGEN
|13,25
|57.643.671
|% 7,20
|
|RYSAS
|8,78
|39.284.010
|% 6,81
|
|TSGYO
|6,75
|50.787.172
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|34.944.646
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|DOBUR
|39,10
|2.103.226
|% -6,41
|
|THYAO
|46,90
|2.996.775.850
|% 0,39
|
|SISE
|22,28
|1.505.000.302
|% 1,92
|
|SASA
|43,88
|966.670.874
|% 2,48
|
|SAHOL
|19,83
|929.505.297
|% -0,15
|
|TOASO
|65,15
|723.506.185
|% -1,36
|
|SEGYO
|1,18
|126.891.384
|% -6,35
|
|EKGYO
|2,66
|274.451.562
|% -0,75
|
|ODAS
|2,95
|279.691.461
|% 2,79
|
|DOHOL
|4,04
|340.106.309
|% 1,76
|
|KARSN
|7,20
|581.170.575
|% 3,30
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2229
|17,2289
|% 0,60
|
|Euro
|18,4983
|18,5273
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,5065
|21,6143
|% 0,47
|
|Frank
|17,5533
|17,6591
|% 0,69
|
|Riyal
|4,5781
|4,6010
|% 0,57
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,68
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,37
|
|Cumhuriyet
|6.813
|6.916
|-2,00
|
|Tam
|6.780
|6.951
|-6,60
|
|Yarım
|3.277
|3.362
|-3,19
|
|Çeyrek
|1.644
|1.681
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,32
|