***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 19:15
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAYIS AYI RAPORLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036215
BIST
13:072.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 13,38
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.532
13:0717,2289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1027
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2294
En Düşük
17,0843
13:0718,5273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1335
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
13:071.023,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.023,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:07
|EUREN
|19,65
|36.285.788
|% 9,96
|
|FONET
|12,82
|35.329.262
|% 7,82
|
|RYSAS
|8,83
|39.472.008
|% 7,42
|
|MAGEN
|13,26
|59.126.676
|% 7,28
|
|INVES
|35,92
|25.730.279
|% 7,22
|
|TSGYO
|6,75
|50.823.157
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|34.944.646
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|SEGYO
|1,18
|127.549.995
|% -6,35
|
|THYAO
|46,92
|3.013.517.410
|% 0,43
|
|SISE
|22,26
|1.510.047.411
|% 1,83
|
|SASA
|43,80
|971.587.739
|% 2,29
|
|SAHOL
|19,82
|935.201.308
|% -0,20
|
|TOASO
|65,20
|726.798.455
|% -1,29
|
|SEGYO
|1,18
|127.549.995
|% -6,35
|
|EKGYO
|2,67
|279.670.797
|% -0,37
|
|ODAS
|2,95
|287.060.096
|% 2,79
|
|DOHOL
|4,03
|340.264.134
|% 1,51
|
|KARSN
|7,21
|581.922.947
|% 3,44
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2229
|17,2289
|% 0,60
|
|Euro
|18,4983
|18,5273
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,5065
|21,6143
|% 0,47
|
|Frank
|17,5533
|17,6591
|% 0,69
|
|Riyal
|4,5781
|4,6010
|% 0,57
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,78
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,19
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|-3,00
|
|Tam
|6.779
|6.950
|-7,78
|
|Yarım
|3.276
|3.362
|-3,76
|
|Çeyrek
|1.643
|1.681
|-1,88
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,34
|