***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 22:01
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
aylık rapor hazıran 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043694
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0290
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3306
En Düşük
17,1857
18:0517,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0404
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05964,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,06
|Açılış
|: 964,77
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2420
|17,2692
|% 0,31
|
|Euro
|17,5393
|17,5970
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,6658
|20,7694
|% 1,00
|
|Frank
|17,6271
|17,7333
|% -0,19
|
|Riyal
|4,5816
|4,6046
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|0,92
|
|Altın Gr.
|966
|966
|3,24
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.459
|6.584
|-24,00
|
|Yarım
|3.161
|3.219
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.609
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,23
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,24
|