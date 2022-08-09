***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2022 08:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
aylık rapor temmuz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053313
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
0
En Düşük
0
18:0517,9644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9734
En Düşük
17,9108
18:0518,3443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0461
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3443
En Düşük
18,2767
18:051.030,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.030,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.034,02
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUYO
|2,88
|1.055.604
|% 1,23
|
|EUKYO
|3,48
|2.100.435
|% 1,02
|
|ETYAT
|3,42
|695.506
|% 0,90
|
|LUKSK
|65,10
|7.969.442
|% 0,54
|
|KMPUR
|34,82
|98.359.109
|% 0,00
|
|ISBTR
|45.000,10
|314.000
|% 0,00
|
|ISYAT
|3,34
|8.858.561
|% 0,00
|
|KAPLM
|78,50
|6.948.380
|% 0,00
|
|KCHOL
|40,36
|866.253.757
|% 0,00
|
|KARTN
|80,45
|63.681.394
|% 0,00
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% 0,00
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 0,00
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 0,00
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.472
|% 0,00
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9535
|17,9640
|% 0,08
|
|Euro
|18,3286
|18,3441
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,6225
|21,7310
|% 0,15
|
|Frank
|18,7360
|18,8488
|% 0,24
|
|Riyal
|4,7637
|4,7875
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-3,84
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.911
|6.975
|-12,00
|
|Yarım
|3.367
|3.410
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.704
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,02
|
|B. Petrol
|96,71
|96,71
|0,06
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Seans Raporu
18:05
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