***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2022 08:43
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
aylık rapor temmuz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053305
BIST
12:462.790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -5,48
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
12:4617,9637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 17,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
12:4618,4025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1043
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,2767
12:461.033,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,04
|Açılış
|: 1.033,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler12:46
|KRTEK
|22,00
|38.802.374
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.549.468
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|41.474.358
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.657.603
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|59.660.785
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.909.418
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|15.576.906
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|124.345.362
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|AKSUE
|29,92
|9.266.608
|% -6,91
|
|THYAO
|58,30
|2.499.023.676
|% -0,77
|
|ISCTR
|5,94
|1.527.239.325
|% -6,60
|
|TUPRS
|280,50
|1.021.718.154
|% 2,56
|
|SASA
|51,25
|928.428.038
|% -1,44
|
|EKGYO
|3,47
|884.195.633
|% 0,87
|
|EKGYO
|3,47
|884.195.633
|% 0,87
|
|ISCTR
|5,94
|1.527.239.325
|% -6,60
|
|YKBNK
|5,20
|829.344.350
|% 0,00
|
|MOBTL
|2,00
|272.007.128
|% 6,38
|
|ALBRK
|1,60
|171.192.003
|% 3,23
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9582
|17,9637
|% 0,08
|
|Euro
|18,3893
|18,4025
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,6984
|21,8072
|% 0,50
|
|Frank
|18,7683
|18,8814
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7655
|4,7894
|% 0,22
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-0,55
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|3,69
|
|Cumhuriyet
|6.896
|7.000
|20,00
|
|Tam
|6.930
|6.983
|-4,00
|
|Yarım
|3.377
|3.414
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.706
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,01
|
|B. Petrol
|95,79
|95,79
|-0,86
|