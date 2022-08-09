***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2022 08:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
aylık rapor temmuz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053316
BIST
10:042.781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -14,00
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.796
En Düşük
2.781
10:0417,9714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9734
En Düşük
17,9108
10:0418,3353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0371
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3442
En Düşük
18,2767
10:041.031,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.031,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.034,02
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler10:02
|KRTEK
|22,00
|7.519.688
|% 10,00
|
|OBASE
|16,89
|28.357.060
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|23.625.007
|% 9,96
|
|VKFYO
|6,45
|2.164.104
|% 9,88
|
|NTGAZ
|13,95
|16.647.861
|% 9,76
|
|ASUZU
|240,60
|4.334.168
|% -9,99
|
|ORMA
|36,86
|167.381
|% -6,30
|
|SNGYO
|3,81
|28.547.469
|% -5,93
|
|FENER
|51,45
|30.264.494
|% -5,34
|
|KZBGY
|37,92
|2.359.228
|% -5,06
|
|GUBRF
|92,05
|169.544.775
|% 0,00
|
|THYAO
|58,75
|139.739.581
|% 0,00
|
|SASA
|52,55
|116.714.357
|% 1,06
|
|SOKM
|14,89
|102.391.960
|% -0,07
|
|EREGL
|28,92
|101.974.581
|% 0,77
|
|IHLAS
|0,58
|29.445.492
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,30
|64.925.598
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,43
|46.929.440
|% -0,41
|
|EKGYO
|3,45
|35.489.776
|% 0,29
|
|FLAP
|5,29
|53.760.004
|% 0,76
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9550
|17,9706
|% 0,12
|
|Euro
|18,3216
|18,3344
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,6309
|21,7394
|% 0,19
|
|Frank
|18,7439
|18,8568
|% 0,28
|
|Riyal
|4,7644
|4,7883
|% 0,19
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-3,55
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|0,03
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.910
|6.974
|-13,00
|
|Yarım
|3.367
|3.410
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.704
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|96,06
|96,06
|-0,59
|