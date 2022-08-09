***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2022 08:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
aylık rapor temmuz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053318
BIST
11:062.802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 6,56
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.805
En Düşük
2.781
11:0617,9666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
11:0618,3710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0728
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3744
En Düşük
18,2767
11:061.033,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.033,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.034,02
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler11:04
|KRTEK
|22,00
|38.195.878
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|42.047.135
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|38.394.382
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|28.766.609
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|56.698.447
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|7.449.457
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|118.326.632
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|KZBGY
|36,20
|11.417.508
|% -9,36
|
|ORMA
|36,86
|167.381
|% -6,30
|
|THYAO
|59,45
|1.547.244.863
|% 1,19
|
|ISCTR
|6,08
|713.599.316
|% -4,40
|
|SASA
|52,10
|628.326.028
|% 0,19
|
|TUPRS
|279,30
|548.598.347
|% 2,12
|
|EREGL
|28,68
|508.749.400
|% -0,07
|
|ISCTR
|6,08
|713.599.316
|% -4,40
|
|EKGYO
|3,40
|338.003.112
|% -1,16
|
|YKBNK
|5,24
|447.611.657
|% 0,77
|
|ALBRK
|1,61
|109.648.189
|% 3,87
|
|TSKB
|3,28
|178.799.392
|% 1,23
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9587
|17,9605
|% 0,06
|
|Euro
|18,3657
|18,3735
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,6513
|21,7599
|% 0,28
|
|Frank
|18,7612
|18,8742
|% 0,37
|
|Riyal
|4,7650
|4,7889
|% 0,21
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|1,32
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,87
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.920
|6.977
|-10,00
|
|Yarım
|3.372
|3.411
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,57
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,04
|
|B. Petrol
|95,67
|95,67
|-0,98
|