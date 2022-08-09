***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2022 08:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
aylık rapor temmuz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053324
BIST
11:462.804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 9,32
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
11:4617,9680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0184
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
11:4618,4148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1166
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4148
En Düşük
18,2767
11:461.035,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,41
|Açılış
|: 1.035,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler11:44
|KRTEK
|22,00
|38.427.054
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.254.490
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|39.923.501
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.307.129
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|58.733.538
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.214.325
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|14.373.384
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|121.126.810
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|ORMA
|36,86
|167.381
|% -6,30
|
|THYAO
|59,30
|1.734.190.316
|% 0,94
|
|ISCTR
|6,03
|1.025.647.653
|% -5,19
|
|TUPRS
|281,60
|787.845.986
|% 2,96
|
|SASA
|52,00
|721.181.937
|% 0,00
|
|EREGL
|28,74
|597.113.655
|% 0,14
|
|ISCTR
|6,03
|1.025.647.653
|% -5,19
|
|EKGYO
|3,43
|482.210.260
|% -0,29
|
|YKBNK
|5,22
|584.105.359
|% 0,38
|
|ALBRK
|1,61
|129.938.595
|% 3,87
|
|SKBNK
|2,29
|165.525.138
|% 0,00
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9588
|17,9687
|% 0,11
|
|Euro
|18,3981
|18,4103
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,7016
|21,8105
|% 0,52
|
|Frank
|18,7756
|18,8887
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7658
|4,7897
|% 0,22
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|2,57
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|3,81
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.934
|6.986
|-1,00
|
|Yarım
|3.378
|3.415
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,66
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,62
|95,62
|-1,03
|