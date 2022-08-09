***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2022 08:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
aylık rapor temmuz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053330
BIST
11:452.804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 9,06
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
11:4517,9681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
11:4518,4081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1099
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4112
En Düşük
18,2767
11:451.035,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,41
|Açılış
|: 1.035,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler11:45
|KRTEK
|22,00
|38.427.054
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.231.702
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|39.825.843
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.296.925
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|58.726.785
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.188.580
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|14.265.108
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|120.954.983
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|ORMA
|36,86
|167.381
|% -6,30
|
|THYAO
|59,30
|1.728.987.353
|% 0,94
|
|ISCTR
|6,03
|1.012.968.109
|% -5,19
|
|TUPRS
|281,50
|779.337.262
|% 2,93
|
|SASA
|52,10
|716.516.896
|% 0,19
|
|EREGL
|28,74
|593.640.651
|% 0,14
|
|ISCTR
|6,03
|1.012.968.109
|% -5,19
|
|EKGYO
|3,44
|471.939.398
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,23
|574.139.508
|% 0,58
|
|ALBRK
|1,62
|127.737.129
|% 4,52
|
|ZOREN
|2,43
|168.674.096
|% 2,53
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9607
|17,9681
|% 0,10
|
|Euro
|18,3970
|18,4081
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,7031
|21,8120
|% 0,52
|
|Frank
|18,7780
|18,8911
|% 0,46
|
|Riyal
|4,7669
|4,7908
|% 0,25
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,77
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.036
|4,22
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.938
|6.990
|3,00
|
|Yarım
|3.381
|3.418
|2,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.708
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,47
|95,47
|-1,18
|
Seans Raporu
11:45
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-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 91 artarak (% 0.40 ) 2, 482
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORCAY, NTGAZ, VKFYO, OBASE, ALKA, KRTEK
-
12:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, ASUZU, SNGYO, KZBGY
-
12:00
BRYAT, ARMDA, OZGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:00
ORMA, COSMO, BMSCH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında