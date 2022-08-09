***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2022 08:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
aylık rapor temmuz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053337
BIST
11:462.804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 9,14
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
11:4617,9660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
11:4618,4166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1184
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2767
11:461.034,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.034,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler11:44
|KRTEK
|22,00
|38.427.054
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.231.702
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|39.825.843
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.296.925
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|58.726.785
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.188.580
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|14.265.108
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|120.954.983
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|ORMA
|36,86
|167.381
|% -6,30
|
|THYAO
|59,30
|1.728.987.353
|% 0,94
|
|ISCTR
|6,03
|1.012.968.109
|% -5,19
|
|TUPRS
|281,50
|779.337.262
|% 2,93
|
|SASA
|52,10
|716.516.896
|% 0,19
|
|EREGL
|28,74
|593.640.651
|% 0,14
|
|ISCTR
|6,03
|1.012.968.109
|% -5,19
|
|EKGYO
|3,44
|471.939.398
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,23
|574.139.508
|% 0,58
|
|ALBRK
|1,62
|127.737.129
|% 4,52
|
|ZOREN
|2,43
|168.674.096
|% 2,53
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9588
|17,9687
|% 0,11
|
|Euro
|18,3981
|18,4103
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,7031
|21,8120
|% 0,52
|
|Frank
|18,7780
|18,8911
|% 0,46
|
|Riyal
|4,7669
|4,7908
|% 0,25
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,83
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|3,90
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.935
|6.987
|0,00
|
|Yarım
|3.379
|3.416
|0,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|-0,00
|
|B. Petrol
|95,66
|95,66
|-0,99
|