***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2022 08:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
aylık rapor temmuz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053339
BIST
10:002.793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,99
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.796
En Düşük
2.793
10:0017,9657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9734
En Düşük
17,9108
10:0018,3338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0356
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3442
En Düşük
18,2767
10:001.031,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,21
|Açılış
|: 1.031,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.034,02
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler09:55
|NTGAZ
|13,98
|38.949.396
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|23.807.468
|% 9,96
|
|YBTAS
|30.480,00
|487.680
|% 6,29
|
|IHAAS
|42,50
|17.413.096
|% 4,63
|
|EMNIS
|40,04
|80.761
|% 4,43
|
|ORMA
|36,86
|167.381
|% -6,30
|
|KZBGY
|37,50
|1.791.825
|% -6,11
|
|COSMO
|15,11
|231.228
|% -4,37
|
|CANTE
|74,75
|1.047.995
|% -3,42
|
|KTSKR
|39,50
|1.504.950
|% -3,14
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% 0,00
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,17
|1.509.787.149
|% -0,58
|
|HEKTS
|38,00
|1.312.889.335
|% 0,00
|
|TSKB
|3,25
|1.308.698.445
|% 0,31
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% 0,00
|
|TSKB
|3,25
|1.308.698.445
|% 0,31
|
|YKBNK
|5,17
|1.509.787.149
|% -0,58
|
|ODAS
|4,25
|764.377.101
|% 0,47
|
|ISCTR
|6,36
|1.102.738.711
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9585
|17,9657
|% 0,09
|
|Euro
|18,3211
|18,3338
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,6455
|21,7541
|% 0,26
|
|Frank
|18,7514
|18,8644
|% 0,32
|
|Riyal
|4,7641
|4,7880
|% 0,19
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-3,16
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|0,06
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.909
|6.974
|-13,00
|
|Yarım
|3.367
|3.409
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.704
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,00
|
|B. Petrol
|95,97
|95,97
|-0,68
|