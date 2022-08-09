***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2022 08:43
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
aylık rapor temmuz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053303
BIST
17:062.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -8,64
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:0617,9462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:0618,3683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0701
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:061.036,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.036,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:06
|IHAAS
|44,68
|18.836.951
|% 10,00
|
|KRTEK
|22,00
|40.737.054
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.735.959
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|47.147.137
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|44.899.751
|% 9,96
|
|ASUZU
|240,60
|14.088.092
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|38.349.341
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|134.255.309
|% -9,88
|
|AKSUE
|28,98
|18.999.279
|% -9,83
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|THYAO
|58,65
|4.412.683.320
|% -0,17
|
|ISCTR
|5,97
|2.376.234.744
|% -6,13
|
|SASA
|50,45
|1.636.621.617
|% -2,98
|
|EKGYO
|3,48
|1.603.055.714
|% 1,16
|
|TUPRS
|281,30
|1.544.669.193
|% 2,85
|
|EKGYO
|3,48
|1.603.055.714
|% 1,16
|
|ISCTR
|5,97
|2.376.234.744
|% -6,13
|
|YKBNK
|5,21
|1.373.091.692
|% 0,19
|
|ZOREN
|2,58
|632.429.902
|% 8,86
|
|MOBTL
|1,97
|431.803.068
|% 4,79
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9379
|17,9462
|% -0,02
|
|Euro
|18,3573
|18,3683
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,6559
|21,7645
|% 0,30
|
|Frank
|18,7649
|18,8779
|% 0,39
|
|Riyal
|4,7563
|4,7801
|% 0,02
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|6,93
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|4,39
|
|Cumhuriyet
|6.921
|7.025
|45,00
|
|Tam
|6.938
|6.992
|5,00
|
|Yarım
|3.380
|3.419
|3,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|97,72
|97,72
|1,07
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:20XU100
Endeks 2, 782 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 35, 784.00 milyon TL de
-
17:20KFEIN
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 23.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 156, 405 adet işlem
-
17:19TTKOM
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 9.32 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 265, 211 adet işlem
-
17:18MZHLD
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 76.30 lira fiyatla işlem gören hissede 224, 143 adet işlem
-
17:17KERVT
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 370, 518 adet işlem