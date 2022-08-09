***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2022 08:46
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
aylık rapor temmuz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053321
BIST
16:212.775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -20,09
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
16:2117,9499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
16:2118,4003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1021
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
16:211.037,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,01
|Açılış
|: 1.037,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.037,87
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler16:21
|IHAAS
|44,68
|16.385.644
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.689.558
|% 10,00
|
|KRTEK
|22,00
|40.687.598
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|46.569.231
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|44.545.585
|% 9,96
|
|ASUZU
|240,60
|13.301.812
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|36.080.546
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|133.456.630
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|AKSUE
|29,24
|15.757.091
|% -9,02
|
|THYAO
|58,25
|4.073.430.602
|% -0,85
|
|ISCTR
|5,99
|2.290.399.853
|% -5,82
|
|EKGYO
|3,45
|1.488.284.670
|% 0,29
|
|SASA
|50,15
|1.475.617.738
|% -3,56
|
|TUPRS
|279,20
|1.443.263.502
|% 2,08
|
|EKGYO
|3,45
|1.488.284.670
|% 0,29
|
|ISCTR
|5,99
|2.290.399.853
|% -5,82
|
|YKBNK
|5,20
|1.267.150.006
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,98
|419.465.868
|% 5,32
|
|ZOREN
|2,54
|519.826.653
|% 7,17
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9430
|17,9499
|% 0,00
|
|Euro
|18,3853
|18,4003
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,6695
|21,7781
|% 0,37
|
|Frank
|18,7779
|18,8910
|% 0,46
|
|Riyal
|4,7609
|4,7848
|% 0,12
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|10,34
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|5,55
|
|Cumhuriyet
|6.908
|7.013
|33,00
|
|Tam
|6.943
|6.998
|11,00
|
|Yarım
|3.383
|3.421
|5,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,64
|97,64
|0,99
|
Seans Raporu
16:21
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16:36GOODY
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 10.47 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 213, 593 adet işlem
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16:35XU100
Endeks 2, 774 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 32, 866.00 milyon TL de
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16:35YGYO
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 477, 787 adet işlem
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16:32FENER
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 51.45 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 253, 356 adet işlem
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16:31AKSUE
Yüzde -9.02 oranında düşüşle 29.24 lira fiyatla işlem gören hissede 519, 362 adet işlem