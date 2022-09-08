***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 08:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AYLIK RAPORLAR AĞUSTOS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061219
BIST
10:363.463
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 60,36
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.468
En Düşük
3.428
10:3618,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2483
En Düşük
18,2142
10:3618,2435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:361.007,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,58
|Açılış
|: 1.007,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:34
|ZRGYO
|4,98
|58.079.876
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|MTRKS
|37,70
|54.140.684
|% 8,71
|
|DESA
|25,10
|11.893.245
|% 8,47
|
|BURCE
|38,12
|7.865.564
|% 7,62
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|SANEL
|10,05
|253.195
|% -3,92
|
|AYEN
|25,60
|57.597.740
|% -3,61
|
|ATAGY
|5,09
|528.829
|% -3,60
|
|GLBMD
|8,30
|7.511.083
|% -3,38
|
|EKGYO
|5,10
|1.347.898.112
|% 4,51
|
|THYAO
|75,80
|1.219.059.942
|% 1,47
|
|EREGL
|31,96
|866.374.684
|% 3,97
|
|KRDMD
|13,50
|790.391.225
|% 3,13
|
|YKBNK
|7,96
|697.483.309
|% 1,53
|
|EKGYO
|5,10
|1.347.898.112
|% 4,51
|
|YKBNK
|7,96
|697.483.309
|% 1,53
|
|KRDMD
|13,50
|790.391.225
|% 3,13
|
|HALKB
|11,63
|534.136.973
|% 2,20
|
|AKBNK
|15,84
|691.108.227
|% 0,96
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2344
|18,2394
|% 0,13
|
|Euro
|18,2315
|18,2449
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,9000
|21,0048
|% -0,32
|
|Frank
|18,6126
|18,7248
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8403
|4,8646
|% 0,10
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|1,36
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|0,32
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.803
|6.878
|-17,00
|
|Yarım
|3.315
|3.360
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.682
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,57
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|0,04
|
|B. Petrol
|88,62
|88,62
|0,62
|
Seans Raporu
10:34
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10:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 69, 35 artarak (% 1.86 ) 3, 798
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10:47
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10:47XU100
Endeks 3, 464 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 79 üstünde . İşlem hacmi 14, 897.00 milyon TL de
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10:47TSGYO
Yüzde 6.73 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 882, 867 adet işlem
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10:46VKGYO
Yüzde 5.81 oranında artışla 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 270, 190 adet işlem