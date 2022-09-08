***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 08:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AYLIK RAPORLAR AĞUSTOS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061222
BIST
10:373.462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 59,46
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.468
En Düşük
3.428
10:3718,2412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2412
En Düşük
18,2142
10:3718,2417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:371.007,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 1.007,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:35
|ZRGYO
|4,98
|58.079.876
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|MTRKS
|37,70
|54.680.029
|% 8,71
|
|DESA
|25,08
|12.049.387
|% 8,38
|
|BURCE
|38,16
|8.131.894
|% 7,74
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|DMSAS
|8,05
|3.130.861
|% -3,94
|
|SANEL
|10,05
|253.195
|% -3,92
|
|SKBNK
|4,62
|23.717.918
|% -3,14
|
|VKING
|6,90
|1.214.505
|% -3,09
|
|EKGYO
|5,09
|1.356.317.092
|% 4,30
|
|THYAO
|75,70
|1.248.349.525
|% 1,34
|
|EREGL
|31,96
|880.657.039
|% 3,97
|
|KRDMD
|13,52
|811.945.424
|% 3,28
|
|YKBNK
|7,94
|710.064.653
|% 1,28
|
|EKGYO
|5,09
|1.356.317.092
|% 4,30
|
|YKBNK
|7,94
|710.064.653
|% 1,28
|
|KRDMD
|13,52
|811.945.424
|% 3,28
|
|HALKB
|11,62
|549.332.760
|% 2,11
|
|AKBNK
|15,81
|707.207.933
|% 0,76
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2254
|18,2506
|% 0,19
|
|Euro
|18,2306
|18,2431
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,8968
|21,0016
|% -0,33
|
|Frank
|18,6150
|18,7271
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8404
|4,8647
|% 0,10
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,29
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|1,73
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.811
|6.885
|-10,00
|
|Yarım
|3.319
|3.364
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.684
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,06
|
|B. Petrol
|88,44
|88,44
|0,44
|
Seans Raporu
10:35
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10:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 69, 35 artarak (% 1.86 ) 3, 798
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10:47
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, THYAO, EREGL
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10:47XU100
Endeks 3, 464 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 79 üstünde . İşlem hacmi 14, 897.00 milyon TL de
-
10:47TSGYO
Yüzde 6.73 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 882, 867 adet işlem
-
10:46VKGYO
Yüzde 5.81 oranında artışla 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 270, 190 adet işlem