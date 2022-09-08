***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 08:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AYLIK RAPORLAR AĞUSTOS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061233
BIST
10:373.462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 59,46
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.468
En Düşük
3.428
10:3718,2412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2412
En Düşük
18,2142
10:3718,2417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:371.007,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 1.007,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:37
|ZRGYO
|4,98
|58.384.348
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|DESA
|25,20
|12.214.112
|% 8,90
|
|MTRKS
|37,64
|55.345.155
|% 8,54
|
|BURCE
|38,12
|8.239.556
|% 7,62
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|DMSAS
|7,91
|3.893.413
|% -5,61
|
|SANEL
|10,05
|403.904
|% -3,92
|
|RHEAG
|2,20
|446.036
|% -3,08
|
|GLBMD
|8,33
|7.872.528
|% -3,03
|
|EKGYO
|5,09
|1.412.732.362
|% 4,30
|
|THYAO
|75,70
|1.279.605.291
|% 1,34
|
|EREGL
|31,82
|896.506.358
|% 3,51
|
|KRDMD
|13,49
|822.834.160
|% 3,06
|
|YKBNK
|7,96
|730.865.080
|% 1,53
|
|EKGYO
|5,09
|1.412.732.362
|% 4,30
|
|YKBNK
|7,96
|730.865.080
|% 1,53
|
|KRDMD
|13,49
|822.834.160
|% 3,06
|
|HALKB
|11,62
|559.514.434
|% 2,11
|
|AKBNK
|15,81
|720.632.719
|% 0,76
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2345
|18,2412
|% 0,14
|
|Euro
|18,2309
|18,2417
|% 0,01
|
|Sterlin
|20,8943
|20,9991
|% -0,34
|
|Frank
|18,6080
|18,7201
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8388
|4,8630
|% 0,07
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,10
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|1,18
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.806
|6.881
|-14,00
|
|Yarım
|3.316
|3.361
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.683
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,04
|
|B. Petrol
|88,59
|88,59
|0,59
|
Seans Raporu
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