***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 08:50
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AYLIK RAPORLAR AĞUSTOS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061249
BIST
10:393.462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 59,19
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.468
En Düşük
3.428
10:3918,2403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2403
En Düşük
18,2142
10:3918,2301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0095
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:391.007,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,39
|Açılış
|: 1.007,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:37
|ZRGYO
|4,98
|58.384.348
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|DESA
|25,20
|12.274.529
|% 8,90
|
|MTRKS
|37,60
|55.747.632
|% 8,42
|
|BURCE
|38,12
|8.276.037
|% 7,62
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|DMSAS
|7,90
|4.265.715
|% -5,73
|
|SANEL
|10,05
|403.904
|% -3,92
|
|RHEAG
|2,20
|448.797
|% -3,08
|
|GLBMD
|8,33
|7.872.528
|% -3,03
|
|EKGYO
|5,09
|1.444.747.418
|% 4,30
|
|THYAO
|75,60
|1.299.122.572
|% 1,20
|
|EREGL
|31,84
|904.679.912
|% 3,58
|
|KRDMD
|13,46
|839.146.949
|% 2,83
|
|YKBNK
|7,95
|745.764.399
|% 1,40
|
|EKGYO
|5,09
|1.444.747.418
|% 4,30
|
|YKBNK
|7,95
|745.764.399
|% 1,40
|
|KRDMD
|13,46
|839.146.949
|% 2,83
|
|HALKB
|11,58
|565.638.564
|% 1,76
|
|AKBNK
|15,77
|734.982.990
|% 0,51
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2345
|18,2412
|% 0,14
|
|Euro
|18,2309
|18,2417
|% 0,01
|
|Sterlin
|20,8966
|21,0014
|% -0,33
|
|Frank
|18,6094
|18,7215
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8388
|4,8631
|% 0,07
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|0,93
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|0,66
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.805
|6.880
|-15,00
|
|Yarım
|3.316
|3.361
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.682
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,56
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,04
|
|B. Petrol
|88,56
|88,56
|0,56
|
Seans Raporu
10:37
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