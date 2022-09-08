***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 08:50
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPORLAR AĞUSTOS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061250
BIST
10:273.463
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 60,41
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.466
En Düşük
3.428
10:2718,2452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2452
En Düşük
18,2142
10:2718,2100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1400
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,2300
En Düşük
18,1300
10:271.007,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.007,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:25
|ZRGYO
|4,98
|56.658.873
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|MTRKS
|37,72
|52.937.578
|% 8,77
|
|BURCE
|38,24
|6.754.931
|% 7,96
|
|DESA
|24,82
|11.388.278
|% 7,26
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|ATAGY
|5,04
|394.003
|% -4,55
|
|AYEN
|25,40
|51.575.245
|% -4,37
|
|SANEL
|10,05
|253.195
|% -3,92
|
|GLBMD
|8,28
|5.406.538
|% -3,61
|
|EKGYO
|5,10
|1.286.149.545
|% 4,51
|
|THYAO
|75,40
|1.055.798.938
|% 0,94
|
|EREGL
|31,88
|814.939.771
|% 3,71
|
|KRDMD
|13,48
|720.763.856
|% 2,98
|
|YKBNK
|7,95
|632.519.929
|% 1,40
|
|EKGYO
|5,10
|1.286.149.545
|% 4,51
|
|YKBNK
|7,95
|632.519.929
|% 1,40
|
|KRDMD
|13,48
|720.763.856
|% 2,98
|
|HALKB
|11,63
|460.444.544
|% 2,20
|
|AKBNK
|15,83
|606.793.673
|% 0,89
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2330
|18,2431
|% 0,15
|
|Euro
|18,2422
|18,2577
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,8996
|21,0045
|% -0,32
|
|Frank
|18,6163
|18,7284
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8400
|4,8643
|% 0,09
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|1,11
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|3,03
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.819
|6.894
|-1,00
|
|Yarım
|3.323
|3.368
|0,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.686
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,54
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|0,09
|
|B. Petrol
|88,83
|88,83
|0,83
|