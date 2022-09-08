***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 08:50
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPORLAR AĞUSTOS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061254
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
0
En Düşük
0
18:0518,2411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2411
En Düşük
18,2142
18:0518,2715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0319
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
18:051.007,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.007,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.008,37
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 0,00
|
|ADESE
|1,05
|160.037.908
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,80
|138.090.918
|% 0,00
|
|AGYO
|5,80
|24.720.673
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,40
|254.231.201
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,11
|315.974.947
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,80
|138.090.918
|% 0,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 0,00
|
|ADESE
|1,05
|160.037.908
|% 0,00
|
|AGYO
|5,80
|24.720.673
|% 0,00
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 0,00
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2333
|18,2399
|% 0,14
|
|Euro
|18,2573
|18,2719
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,9391
|21,0441
|% -0,13
|
|Frank
|18,6197
|18,7319
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8375
|4,8618
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|0,81
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|0,66
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.807
|6.884
|-11,00
|
|Yarım
|3.317
|3.363
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.684
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,59
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,90
|0,07
|
|B. Petrol
|88,59
|88,59
|0,59
|