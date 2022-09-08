***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 08:50
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPORLAR AĞUSTOS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061263
BIST
10:083.450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 47,67
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.456
En Düşük
3.428
10:0818,2427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0276
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2427
En Düşük
18,2142
10:0818,2593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0197
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:081.010,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,97
|Açılış
|: 1.010,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,29
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:08
|ZRGYO
|4,98
|54.300.166
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|DESA
|25,32
|7.623.566
|% 9,42
|
|MTRKS
|37,18
|43.574.457
|% 7,21
|
|SNPAM
|16,25
|370.468
|% 7,05
|
|TSKB
|6,42
|3.738.653
|% -6,00
|
|AYEN
|24,98
|28.631.846
|% -5,95
|
|ATEKS
|40,94
|8.058.478
|% -5,01
|
|SELGD
|5,45
|232.386
|% -4,89
|
|EUKYO
|3,89
|509.716
|% -2,99
|
|EKGYO
|5,11
|739.945.362
|% 4,71
|
|THYAO
|75,15
|605.417.227
|% 0,60
|
|SISE
|26,46
|359.193.678
|% 0,68
|
|AKBNK
|15,93
|350.021.406
|% 1,53
|
|YKBNK
|8,00
|330.723.087
|% 2,04
|
|EKGYO
|5,11
|739.945.362
|% 4,71
|
|YKBNK
|8,00
|330.723.087
|% 2,04
|
|AKBNK
|15,93
|350.021.406
|% 1,53
|
|HALKB
|11,66
|239.968.010
|% 2,46
|
|VKGYO
|3,58
|67.053.579
|% 4,07
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2352
|18,2427
|% 0,15
|
|Euro
|18,2405
|18,2593
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,9132
|21,0180
|% -0,25
|
|Frank
|18,6028
|18,7149
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8380
|4,8622
|% 0,05
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|1,11
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|3,03
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.819
|6.894
|-1,00
|
|Yarım
|3.323
|3.368
|0,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.686
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,54
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|0,09
|
|B. Petrol
|88,83
|88,83
|0,83
|