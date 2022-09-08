***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 08:50
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPORLAR AĞUSTOS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061266
BIST
10:073.450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 47,52
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.456
En Düşük
3.428
10:0718,2462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0311
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2462
En Düşük
18,2142
10:0718,2611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0215
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:071.010,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.010,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,29
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:07
|ZRGYO
|4,98
|45.835.531
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|DESA
|24,90
|4.441.167
|% 7,61
|
|SNPAM
|16,25
|370.468
|% 7,05
|
|MTRKS
|37,00
|38.327.075
|% 6,69
|
|AYEN
|24,68
|18.530.087
|% -7,08
|
|TSKB
|6,42
|3.738.653
|% -6,00
|
|SELGD
|5,45
|232.386
|% -4,89
|
|EUKYO
|3,85
|365.012
|% -3,99
|
|SKBNK
|4,59
|6.277.403
|% -3,77
|
|EKGYO
|5,05
|421.461.086
|% 3,48
|
|THYAO
|75,50
|404.141.906
|% 1,07
|
|SISE
|26,42
|276.222.292
|% 0,53
|
|AKBNK
|16,01
|220.986.576
|% 2,04
|
|YKBNK
|7,97
|207.809.484
|% 1,66
|
|EKGYO
|5,05
|421.461.086
|% 3,48
|
|YKBNK
|7,97
|207.809.484
|% 1,66
|
|HALKB
|11,69
|167.537.659
|% 2,72
|
|AKBNK
|16,01
|220.986.576
|% 2,04
|
|DOHOL
|5,37
|70.337.490
|% 2,29
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2310
|18,2462
|% 0,17
|
|Euro
|18,2470
|18,2611
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,9318
|21,0368
|% -0,16
|
|Frank
|18,6033
|18,7153
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8381
|4,8623
|% 0,05
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|2,64
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|0,56
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.806
|6.881
|-14,00
|
|Yarım
|3.316
|3.361
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.683
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,59
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,89
|0,06
|
|B. Petrol
|88,38
|88,38
|0,38
|