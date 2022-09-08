***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 08:50
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AYLIK RAPORLAR AĞUSTOS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061267
BIST
10:413.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 57,20
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.468
En Düşük
3.428
10:4118,2423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2423
En Düşük
18,2142
10:4118,2395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:411.008,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.008,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:41
|ZRGYO
|4,98
|58.563.364
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|MTRKS
|37,78
|56.435.110
|% 8,94
|
|DESA
|25,10
|12.667.219
|% 8,47
|
|MPARK
|46,00
|36.399.342
|% 8,08
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|AYEN
|25,40
|79.972.975
|% -4,37
|
|DMSAS
|8,10
|4.875.007
|% -3,34
|
|RHEAG
|2,20
|533.653
|% -3,08
|
|TSKB
|6,62
|26.985.436
|% -3,07
|
|EKGYO
|5,08
|1.480.820.386
|% 4,10
|
|THYAO
|75,60
|1.343.084.442
|% 1,20
|
|EREGL
|31,84
|946.913.529
|% 3,58
|
|KRDMD
|13,49
|856.727.419
|% 3,06
|
|YKBNK
|7,93
|808.771.052
|% 1,15
|
|EKGYO
|5,08
|1.480.820.386
|% 4,10
|
|YKBNK
|7,93
|808.771.052
|% 1,15
|
|KRDMD
|13,49
|856.727.419
|% 3,06
|
|HALKB
|11,56
|595.341.552
|% 1,58
|
|AKBNK
|15,72
|793.593.959
|% 0,19
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2345
|18,2423
|% 0,15
|
|Euro
|18,2285
|18,2395
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,9017
|21,0065
|% -0,31
|
|Frank
|18,6117
|18,7238
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8407
|4,8650
|% 0,11
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|0,86
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.809
|6.879
|-16,00
|
|Yarım
|3.318
|3.360
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.682
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,04
|
|B. Petrol
|88,69
|88,69
|0,69
|
Seans Raporu
10:41
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10:56AVOD
Yüzde 4.94 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 594, 862 adet işlem
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10:54VKGYO
Yüzde 5.23 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 031, 418 adet işlem
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10:53TSGYO
Yüzde 6.15 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 257, 726 adet işlem
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10:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, PETKM